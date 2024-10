Scappa con la droga. Segnalato 28enne

Vede gli agenti e scappa: 28enne beccato di nuovo con l’hashish nella zona dei giardini Orti Pace. Domenica alle 22, nel corso dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, gli operatori di polizia hanno notato un nigeriano a loro noto che alla loro vista ha iniziato a scappare. I poliziotti si sono appostati sotto casa sua cogliendolo di sorpresa e visti i precedenti per droga lo hanno sottoposto a ispezione e controllo. In un pacchetto di sigarette che stringeva nella mano destra, i poliziotti hanno trovato hashish per 1,20 grammi così il 28enne è stato segnalato alla Prefettura per uso personale. Il dirigente del commissariato vice questore Paolo Arena mette in guardia dai pericoli della droga: "Il contrasto alla circolazione e uso di stupefacenti tra i giovani costituisce una delle priorità della Polizia di Stato: è pressoché costante l’attività del commissariato di Jesi nel segnalare all’autorità prefettizia giovani che fanno preoccupante uso personale di stupefacenti. Occorre sfatare la falsa convinzione che le piccole dosi non fanno male perché la dipendenza incomincia proprio da lì". Poi l’appello: "Giovani, fermatevi prima che sia troppo tardi, la polizia di Stato vi guida in un nuovo cammino".