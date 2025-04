Scatoloni con merce contraffatta a bordo del tir

La Polizia ha coordinato un vasto servizio interforze che ha visto coinvolti oltre 40 uomini di cui i poliziotti della Questura, della Scientifica, Ferroviaria, Stradale e di Frontiera unitamente al team cinofili e al personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’attività ha l’obiettivo di implementare i controlli preventivi presso gli scali marittimi per il contrasto all’immigrazione clandestina, al traffico di sostanze stupefacenti, al falso documentale e alla ricettazione di veicoli. Gli obiettivi istituzionali sono stati ricevuti anche a livello territoriale, dapprima in sede di Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica e successivamente, per la definizione degli aspetti tecnico pratici, in sede di tavolo tecnico presieduto dal Questore. Durante il servizio sono state controllate quattro imbarcazioni turistiche provenienti dall’estero, identificare oltre 250 persone di cui circa 60 con precedenti e 122 veicoli. In particolare, durante lo sbarco di un autoarticolato con targa turca i poliziotti notavano che il rimorchio era inclinato su di un lato in maniera eccessiva, pertanto decidevano di procedere ad un controllo. L’autotrasportatore - di origine turca di circa 50 anni - non sapeva fornire alcuna giustificazione in merito al perché il rimorchio fosse posizionato in quel modo. Una volta aperto questo presentava ai lati delle taniche di detersivo, mentre, nel corridoio centrale, occultati, degli scatoloni contenenti merce contraffatta. Nello specifico si trattava di articoli di abbigliamento riportante loghi di alcune famose case di moda.