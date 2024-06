Schianto al semaforo. Ferito motociclista

Schianto ieri mattina lungo la provinciale 23 degli Svarchi di Numana. L’incidente si è verificato subito prima del semaforo. Sono rimaste coinvolte una moto e una Fiat 500. Il conducente della moto, un giovane residente a Sirolo, è rimasto ferito riportando lesioni ad un braccio ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette in condizioni non gravi. L’auto era condotta da un osimano rimasto pressoché illeso. I veicoli procedevano in direzione Numana. La Polizia locale è intervenuta per i rilievi, ancora in corso per stabilire le cause dell’incidente, e per gestire la viabilità che, grazie alla professionalità degli operatori, ha avuto disagi contenuti nonostante il traffico già notevole per l’afflusso di turisti in Riviera ieri. Nel contempo i vigili del fuoco di Osimo si portavano in un condominio per una sospetta fuga di gas, allertati dai condomini stessi: il pericolo è stato contenuto e gestito nel giro di poco tempo da parte dei pompieri.