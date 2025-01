Schianto alla Bretella nord. Polemiche sulla sicurezza

Disagi alla viabilità ieri mattina poco prima delle 12 a causa di un incidente che si è verificato lungo la bretella nord. Un tamponamento che ha coinvolto tre auto all’altezza dell’ingresso di via Berardinelli.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco e un’ambulanza. Un’intersezione, quella di via Berardinelli, dove si sono verificati più volte sinistri: nel 2021 in uno scontro perse la vita Claudio Brocanelli, 47enne di Arcevia. Lo scorso 2 novembre 2024 un 58enne di origini nigeriani aveva perso la vita mentre, in sella ad il suo motorino, stava percorrendo la complanare.

L’incidente di ieri mattina fa riesplodere la polemica legata alla mancanza di sicurezza nella bretella a causa delle tante auto che spesso viaggiano ad alta velocità, anche in prossimità delle uscite dove sono presenti dei segnali di rallentamento.

Ma quella di via Berardinelli resta l’uscita dove si verificano più sinistri, per lo più in orari notturni, a causa della scarsa visibilità che hanno lamentato tanti automobilisti. L’incidente di ieri mattina ha causato anche rallentamenti su strada della Marina dove si sono riversati numerosi automobilisti.