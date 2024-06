Schianto tra auto e moto: è grave un 28enne

Momenti di terrore, ieri pomeriggio, lungo la Strada Statale 16, esattamente all’altezza della raffineria. Un tratto maledetto, già teatro di incidenti talvolta anche mortali. Intorno alle 14.30 si è verificato uno schianto tremendo tra una moto, condotta da un 28enne di Montemarciano, e un’autovettura, al volante della quale c’era un uomo. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo procedeva da nord (Marina) in direzione Ancona. Lo scontro frontale è stato devastante e il giovane è stato sbalzato via dal mezzo per alcune decine di metri. Un volo incredibile. Da subito le sue condizioni sono parse piuttosto serie, ma la notizia rilevante è che non avrebbe mai perso i sensi. Immediati i soccorsi. Dall’ospedale regionale di Torrette si è alzato in cielo Icaro, che è atterrato nel piazzale dello stabilimento Api ed ha trasferito con la massima urgenza il 28enne in pronto soccorso, dove vi è arrivato con un codice rosso per dinamica. Non sono note le cause dell’incidente, sul quale stanno indagando i carabinieri nel Norm di Ancona che sono stati i primi ad intervenire disponendo anche la chiusura del tratto di strada, in modo da consentire le necessarie e rapide operazioni di soccorso. Sul posto anche le pattuglie della Polizia locale di Falconara per disciplinare la viabilità. Inevitabili le ripercussioni al traffico, che è stato deviato sulle strade interne. Per chi proveniva da Marina di Montemarciano, era obbligatoria la svolta su via Clementina (e dunque verso Chiaravalle). Statale bloccata anche per chi proveniva da sud, costretto girare a sinistra poco prima dell’ex Caserma Saracini. Lo stesso Comune di Falconara, informato dei fatti, ha diramato una nota in cui consigliava strade alternative. La circolazione ha comunque subito notevoli rallentamenti in virtù delle lunghe code che si sono formate. Soltanto dopo alcune ore si è ripreso a circolare in maniera normale.