Ancona, scontri tra tifosi allo stadio: volano cinghiate e sberle

Scontri allo stadio

Ancona, 19 febbraio 2023 – Scontri tra tifosi fuori dallo stadio Del Conero prima della partita tra Ancona e Olbia: la gara in programma ieri non sembrava essere di quelle a rischio, l’esiguo numero di sostenitori sardi in possesso del biglietto per accedere allo stadio di Passo Varano (appena 24) sembrava confermarlo.

Invece tra le 16.30 e le 16.45 i tifosi isolani sono venuti in contatto con i sostenitori dell’Ancona, ventiquattro i tifosi della formazione dell’Olbia, qualcuno in più da parte anconetana, che si sono affrontati nella zona intorno al parcheggio destinato agli ospiti, quello da cui si parte l’apposito percorso che conduce alla curva sud.

Pochi minuti di scontri, un paio secondo le forze dell’ordine intervenute, minuti in cui le due tifoserie si sono affrontate a colpi di cinghie e con le mani, un duro confronto che ha prontamente richiamato sul posto le forze dell’ordine che erano disposte nelle immediate vicinanze dello stadio e che hanno provveduto a separare le due fazioni sedando i disordini e riportando la calma fuori dal Del Conero, senza operare nessun fermo.

Tutta la zona intorno allo stadio Del Conero è provvista di telecamere e i video degli scontri sono stati esaminati dalle forze dell’ordine sia prima sia durante la partita, con lo scopo di riuscire a individuare i responsabili dei tafferugli da entrambe le parti. Quella che doveva essere una tranquilla domenica di calcio con la partita tra Ancona e Olbia, s’è dunque trasformata in un pomeriggio di guerriglia da stadio, anche se il confronto è durato poco ed è stato sedato quasi sul nascere. L’iniziativa delle opposte fazioni ha inizialmente sorpreso le forze dell’ordine presenti allo stadio, ma nel giro di pochi minuti gli agenti intervenuti hanno separato le tifoserie ripristinando la normalità.

Spetterà ora alle forze dell’ordine vagliare i video e le testimonianze relative ai disordini e prendere eventuali provvedimenti. Per fortuna gli scontri non hanno procurato fermi (per il momento) né feriti. Decisiovi per l’eventuale emanazione di Daspo una volta accertate le responsabilità, saranno i filmati videoregistrati in base ai quali possono essere emessi provvedimenti cautelari anche in differita. Attorno alle 19 in curva sud un tifoso ospite è stato colto da malore: i primi soccorsi sono stati portati dall’equipaggio della Croce Gialla di Ancona, il ventitreenne è stato visitato da un medico che ha ritenuto opportuno il trasferimento all’ospedale di Torrette dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti.