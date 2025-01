Scontro sul campo da calcio a Ponterosso. Bambino di 10 anni portato al Salesi

Incidente sportivo sul campo da calcio di Ponterosso. Un bambino di dieci anni si è scontrato contro un altro calciatore, durante una partita di allenamento. Erano quasi le 20 di lunedì quando è successo l’infortunio. Il baby calciatore, nel rincorrere il pallone, è finito addosso all’altro sportivo e si è ferito ad una gamba. L’allenamento è stato interrotto ed è stato chiamato il 118. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Gialla che ha portato il ragazzino in ospedale, al Salesi, per controlli. Il trauma non è sembrato serio. Lo scontro è stato del tutto fortuito durante un’azione di gioco. In ospedale il baby calciatore è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per vedere se aveva qualcosa di rotto. La frattura dovrebbe essere scongiurata.