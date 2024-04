Scudetto dell'Inter, festa ad Ancona con caroselli in centro

Ancona, 23 aprile 2024 – Festa grande, ad Ancona, per la vittoria dell’Inter nel derby con il Milan, conclusosi con un 2 a 1, ieri (22 aprile), grazie alle reti di Acerbi e Thuram. Caroselli di auto a festa, motorini urlanti e allegria fino a notte fonda. Nella serata di lunedì, a centinaia si sono riversati in strada per festeggiare lo scudetto nerazzurro.

4 foto Caroselli in centro con bandiere e sciarpe nerazzurre

Le auto in corteo dal Monumento ai Caduti del Passetto fino a via XXIX Settembre. Non si registrano danni o sinistri, anche se le persone hanno sfilato correndo tra le auto al Viale della Vittoria. I nerazzurri hanno festeggiato fino a circa le 00.30, per poi rincasare. Punto di ritrovo dei tifosi, è stato il Comune, dove si sono radunati con i propri mezzi e a piedi per poi partire suonando trombe e fischiando con le sciarpe al collo. Scene simili si erano verificate un anno fa, il 5 maggio, in occasione della vittoria del Napoli.