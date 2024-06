"Scuola di legalità", si è conclusa l’iniziativa con gli stiudenti: consegnate le "mini-patenti"

Il saluto delle autorità istituzionali e del vescovo monsignor Angelo Spina ha nobilitato l’evento di chiusura ieri del progetto "Scuola di legalità", condotto dall’Amministrazione comunale per il tramite del comando di Polizia locale in collaborazione con gli Istituti comprensivi locali. Dopo la prova di abilità con bici e macchine a pedali nel tracciato predisposto con tanto di segnaletica orizzontale, verticale e luminosa alla pista "Michele Scarponi", gli alunni delle classi quinte hanno ricevuto la "mini-patente", una card nominativa del tutto simile all’originale. Monsignor Spina ha espresso l’apprezzamento per la valenza educativa e sociale di un progetto unico nel panorama regionale che stimola il rispetto del prossimo e dell’ambiente: "Raccomando ai ragazzi di prestare la massima attenzione come utenti della strada evitando distrazioni connesse all’impiego sempre più abusato degli smartphone". Simpaticamente ha anche raccontato un aneddoto relativo ai suoi trascorsi da autista di autobus dicendo che quando era alla guida pregavano tutti, non tanto per devozione ma per il timore di non giungere a destinazione.