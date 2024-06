Scuola, genitori giardinieri: "Per far giocare i bambini"

Giardino della scuola inagibile? Ci pensano i genitori. La preside dell’istituto comprensivo "Cittadella Margherita Hack", Marta Marchetti, ha dato il permesso alle mamme e ai papà degli alunni dell’asilo 25 Aprile di poter fare un minimo di lavori per permettere ai bambini di poter uscire in giardino. Armati di guanti e ramazza hanno organizzato una pulizia straordinaria di tre giorni per ridare decoro all’area esterna della ex scuola Garibaldi che sta dando ospitalità alla materna, in via Torrioni. L’immobile che ospita l’asilo è stato ristrutturato ma per far giocare i bambini il giardino era ancora un cantiere. Ferri arrugginiti, detriti, mattonelle saltate, sporcizia, tubi, materiale di scarto edile e anche la recinzione rotta da cui chiunque poteva entrare. L’importo speso per la ristrutturazione dell’immobile non copriva anche i lavori del giardino rimasto un cantiere. L’asilo 25 Aprile si è trasferito li a dicembre dello scorso anno. La vecchia sede della scuola d’infanzia, che si trovava in via XXV Aprile, è stata resa inagibile infatti dopo il terremoto di novembre del 2022. Dopo uno spostamento degli iscritti alle Verne, su via Tiziano, i bambini sono stati collocati nel nuovo edificio delle Garibaldi che è stato inaugurato a fine anno. L’edificio ha un’area verde attorno, adibita a giardino ad utilizzo dell’asilo ma non si poteva usare, almeno fino alla settimana scorsa. Con tre giorni di intervento da parte dei genitori, che hanno ripristinato scivolo, giochi e messo in sicurezza l’area togliendo il materiale edile pericoloso rimasto in loco, i bambini ora possono trascorrere qualche ora anche all’aperto. Da cantiere è tornato ad essere un’area giochi. I lavori definitivi del giardino saranno fatti a carico del Comune forse questa estate, con la chiusura della scuola che è alle porte. Dove non è arrivato l’ente ci hanno pensato le famiglie, armate di buona volontà e spirito di sacrificio per il bene dei propri figli. Per tre giorni mamme e papà sono diventati giardinieri. Hanno fatto pulizia del verde, tolto il materiale di risulta lasciati nell’area per i lavori fatti dalla ristrutturazione della scuola e ripristinato i giochi. Poi hanno delimitato la parte del giardino ancora non messa in sicurezza. Di lavoro da fare ce n’è ancora molto. La scuola si è fatta portavoce delle lamentele dei genitori contattando il Comune. Risolto il problema del giardino rimane quello del parcheggio selvaggio. Nella via che permette di accedere all’asilo, davanti piazza San Gallo, a Capodimonte, ci parcheggiano tutti nonostante il divieto di sosta e questo crea ingorghi negli orari di punta.