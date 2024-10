Scuola Giovanni Paolo, ok alla ricostruzione

Via libera dell’Ufficio speciale per la ricostruzione al progetto di demolizione e ricostruzione della scuola media Giovanni Paolo per 11,6 milioni e di euro. "Un intervento molto importante – spiegano dall’ufficio - che va a dotare l’istituto ubicato in Largo Rosselli di una sede più moderna ed efficiente in termini di comfort ambientale, efficientamento energetico e di gestione, attenta alla concezione stessa degli spazi scolastici, degli aspetti sociologici, didattici e di apertura al territorio. La scuola viene dimensionata per 12 classi di 25 alunni ciascuna, per 300 studenti, su 3.462 mq lordi". Oltre agli spazi didattici prevista la realizzazione della nuova palestra, della mensa e degli spazi per attività integrative e parascolastiche a servizio anche della adiacente scuola Gentile da Fabriano. Il progetto prevede la "demolizione dell’edificio esistente e la ricostruzione in loco di un edificio su fondazioni profonde, con impianto a "C asimmetrica", suddiviso in 5 blocchi funzionali, di cui i due destinati agli spazi didattici saranno realizzati con struttura metallica a telaio, mentre i restanti tre, progettati per la palestra, la mensa e il locale polifunzionale, saranno con struttura in cemento armato prefabbricata".