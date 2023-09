Scuola Lorenzini addio. Parte la demolizione

Ciao ciao scuola Lorenzini. Partiranno domani gli interventi per la demolizione del vecchio edificio: un’operazione a carico della ditta Intech di Roma e propedeutica alla costruzione del nuovo Civic Center a servizio di tutta la città. L’azienda ha garantito che saranno ridotti al minimo i disagi per i residenti, perché saranno adottati gli strumenti per ridurre le polveri e anche la viabilità interna al quartiere non subirà modifiche. Le operazioni erano partite a fine giugno con la rimozione degli infissi, dei vetri e del materiale da recuperare. Nello stesso periodo era stata spostata in via Flaminia la centralina dell’Arpam per misurare gli inquinanti nell’aria. Ora il passaggio alla fase operativa vera e propria, che permetterà nel giro di un anno e tre mesi di realizzare il nuovo polo. Con la realizzazione del Civic Center saranno ricavati spazi per corsi formativi e creativi, un’aula informatica con postazioni Pc, una sala prove con locali insonorizzati per la registrazione, una palestra, e un’officina creativa, un auditorium e uno spazio multimediale, locali per l’organizzazione di eventi, sportelli front office anche per accogliere le segnalazioni di donne e minori in situazioni di disagio e wifi libero. Sarà inoltre realizzata una grande area verde per attività all’aperto. Sempre nel complesso che sarà, troverà casa anche il Centro del riuso comunale. Il progetto è stato realizzato dallo studio Settanta7 di Torino, vincitore del bando per la progettazione. Il lavoro dei progettisti si è avvalso del contributo di cittadini, operatori economici e associazioni del territorio, che hanno potuto portare suggerimenti e istanze. I portatori di interesse sono stati consultati attraverso incontri pubblici, questionari e, per raccogliere le richieste dei residenti, sono state organizzate anche una ‘camminata’ per il quartiere e un’assemblea pubblica.