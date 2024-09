Scuola, una mensa per tutti: "Un terzo ne ha già usufruito". Ma il grosso scatterà il 16

In un anno le scuole di Ancona, dalla materna alle medie, hanno perso 161 iscritti, ma nessuno sa spiegarsi il motivo: "In effetti ha colpito anche me – è stata la risposta del sindaco, Daniele Silvetti, al Carlino – e onestamente non so darmene una risposta esaustiva. Dico questo perché ho dei segnali in forte controtendenza sul fronte dei residenti. Ogni uno-due giorni ricevo i documenti da firmare sulle nuove residenze e cittadinanze, quindi di stranieri, pronti a diventare i nuovi anconetani. Un trend che potrebbe riportare Ancona sopra la soglia non soltanto simbolica dei 100mila abitanti. Al momento dovremmo essere 99.400, ma credo che quel risultato lo dovremmo raggiungere entro la prima metà del 2025. Ecco perché quel drastico calo di iscritti nelle nostre scuole non me lo spiego e in un certo senso mi preoccupa. Le cause? Ripeto non è facile dare delle risposte, forse molti nuclei familiari, in particolare delle frazioni, si sono trasferiti nei comuni limitrofi, oppure c’è stata una dispersione dallo studio".

Intanto la prima settimana dell’anno scolastico 2024-25 procede e l’amministrazione comunale fa sapere che quasi mille alunni hanno potuto usufruire della mensa. Il grosso del servizio invece inizierà lunedì prossimo 16 settembre. Quasi un terzo degli alunni ha usufruito del pasto il primo giorno di scuola. Sono stati infatti 928 ad avvalersi della mensa: "Il Comune ha voluto quest’anno per la prima volta mettere a disposizione di tutte le scuole il servizio mensa lasciando liberi gli istituti scolastici di organizzarsi come meglio ritenevano in base alle esigenze e al personale disponibile _ precisa l’assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli che ieri mattina ha effettuato un sopralluogo nelle mense scolastiche per verificare l’andamento del servizio _. Gli iscritti alla mensa scolastica sono quest’anno circa 3100, quindi hanno usufruito del pranzo il primo giorno circa un terzo del totale, tenendo presente, però che nel numero complessivo sono presenti anche bambini delle scuole d’infanzia che i primi giorni escono alle 12". La mensa è partita mercoledì nelle seguenti scuole: infanzia Acquario, Freud, Casa dei Bambini, Tombari, Manzotti, Peter Pan, Pinocchio, Aspio, La Giostra, primaria a tempo pieno Montessori, Faiani e Socciarelli, primaria a tempo prolungato Mercantini e Collodi. All’appello mancano una trentina di scuole cittadine.