Senigallia da bere e da mangiare. Premi anche a pasticcerie e gelati

Le eccellenze del territorio tra nuovi traguardi e riconferme, dopo le Cinque Stelle che brillano sul lungomare, tra via Carducci e il centro storico spuntano ‘torte’ e ‘spicchi’, ma ci sono anche ‘bicchieri’ e ‘coni’. Senigallia sempre più meta di turismo enogastronomico, una location completa, dove poter visitare monumenti, trascorrere una giornata in spiaggia o passeggiando tra le colline marchigiane e fermarsi a stuzzicare qualcosa e bere un bicchiere nei locali che sono stati classificati dalle guide di settore tra i migliori d’Italia. Per il terzo anno consecutivo la Pasticceria Pozzo Blend del Pasticcere Matteo Cecchini si è vista riconoscere 2 Torte ed un punteggio di 83/100 (+ 2 punti rispetto al 2024): "le sue creazioni convincono sia per la tecnica che per la creatività", ma ad avere 2 Torte, con un punteggio di 80/100 è la Pasticceria Silvana – Luca Api Dolcerie Contemporanee di Ostra: "Tra i suoi punti di forza ci sono i grandi lievitati da pasta madre come il panettone tradizionale, ottimi pure i piccoli da colazione" . Con il punteggio di 76/100 la pasticceria San Martino riconferma 1 Torta: "Punto di riferimento per una colazione con i fiocchi, famosa per torte alla frutta" . Non solo dolci, ma anche salati: per la pizza sulla spiaggia di velluto la protagonista è ancora una volta Danila Ercole di Cavò Lieviti & Distillati, il locale di via Carducci dove poter abbinare un cocktail a una pizza tradizionale o gourmet: il punteggio è 87/100. Il locale è presente anche nei 50 top pizza e Danila è stata ospite di ‘Parola di Chef’, il programma in onda in onda sul Gambero Rosso Channel canale 412 di Sky, portando ancora una volta la spiaggia di velluto alla ribalta nazionale. Sempre in via Carducci, a fianco al Cavò c’è la gelateria Brunelli, il maestro Paolo è uno dei più noti gelatiere e cioccolatiere d’Italia, anche lui nella classifica dei 50 Top Italy. E non è da meno l’Azienda Santa Barbara con i vini lanciati dal patron Stefano Antonucci.