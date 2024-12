Senza biglietto sull’autobus: scatta il caos

Senza biglietto a bordo di un mezzo Conerobus fa scattare il parapiglia all’altezza di Case Unrra. Autobus fermo per venti minuti, visti quegli attimi concitati, fino all’arrivo degli agenti della Polizia locale: denunciato un 40enne di origine ghanese. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti nel primo pomeriggio di giovedì, all’interno della C che viaggiava da Chiaravalle verso Ancona. Insieme ai passeggeri, infatti, erano presenti anche quattro controllori della squadra amministrativa della società del trasporto pubblico locale, che in questi mesi ha intensificato i controlli sui titoli di viaggio, mirati anche a dimostrare che le corse sono costantemente monitorate.

Sul bus erano presenti quaranta passeggeri: sette di loro sono stati scovati senza il ticket, tanto da essere identificati e multati. C’era anche un ottavo viaggiatore senza biglietto, che tuttavia si è rifiutato di fornire le proprie generalità.

Anzi, di tutta risposta ha iniziato ad alzare la voce verso i controllori. Motivi per i quali il personale di Conerobus è stato costretto a fermare la corsa e a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. A Case Unrra, alle porte di Falconara, è arrivata una pattuglia della Polizia locale, che ha preso in consegna il passeggero e lo ha accompagnato al Comando di Palazzo Bianchi, in piazza del Municipio, dove l’uomo, un 40enne del Ghana, è stato identificato e successivamente denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità a un pubblico ufficiale (gli stessi controllori sono agenti di polizia amministrativa, ndr) ma anche per l’interruzione di pubblico servizio. Il presidente di Conerobus Italo D’Angelo è intervenuto per ringraziare gli agenti della Polizia locale falconarese.

Ma anche per fornire un annuncio rilevante: "Nel 2025 intensificheremo i controlli impiegando oltre che il nostro personale anche agenzie private esterne. Voglio sottolineare che il pagamento del titolo di viaggio è un atto dovuto ed è necessario per mantenere il servizio. Eppure durante i controlli abbiamo individuato giovani che sono stati multati tre volte in una settimana. Effettueremo controlli sempre più serrati e chi non ha il biglietto sarà multato".

Una linea chiara della governance della società. "Siamo sempre disponibili a collaborare con Conerobus, che offre un servizio di grande importanza per i cittadini e vede impegnati ogni giorno anche sulle nostre strade tanti lavoratori", l’intervento del sindaco Stefania Signorini che, contestualmente, ha rivolto "un plauso agli agenti di Polizia locale, che grazie alla loro presenza capillare sul territorio, sono in grado di intervenire nelle diverse zone della città in brevissimo tempo".

