Senza dimora, scatta il Piano del freddo

È stato attivato lunedì scorso il Piano freddo provinciale 2024-2025, documento condiviso dal tavolo per il contrasto alla povertà estrema e coordinato dall’Asp Ambito 9 di Jesi, cui collaborano gli Ambiti territoriali e sociali dell’Anconetano, oltre alle strutture e alle associazioni dedite all’accoglienza del territorio. Sarà in vigore fino al prossimo 28 febbraio per dare riparo al maggior numero di persone senza dimora, assicurando loro un tetto nel periodo di maggior freddo e il soddisfacimento dei bisogni primari.

I posti straordinari previsti per questo inverno nella provincia sono 37 (due in più rispetto allo scorso inverno), che si aggiungono ai 60 posti già attivi in via ordinaria. Durante tutto il periodo sarà operativo anche il servizio di collegamento gestito dal Pronto intervento sociale. L’operatore sarà il punto di riferimento per le strutture della provincia, per far sì che tutti i posti disponibili vengano tempestivamente occupati e per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza freddo, attivando ulteriori risorse attraverso l’accoglienza alberghiera.