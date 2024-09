Sergio cancella le scritte sui muri della Galleria delle idee

Si è rimboccato le maniche per dare lustro a un angolo di Falconara deturpato. "La Galleria delle idee sta preparandosi per la stagione autunnale alle porte – dicono i proprietari -. Giorni fa stavamo constatando e parlando tra noi dello stato pietoso dei marmi per le scritte di anonimi imbrattatori grafomani negli spazi che ospitano la Galleria delle idee. Successivamente verificavamo che le scritte a mano a mano andavano miracolosamente sbiadendosi e oggi abbiamo capito che l’effetto non è frutto di uno sconosciuto processo chimico o fisico dovuto magari al caldo anomalo ma è opera di Sergio, un nostro volontario, residente a Castelferretti, che con il suo gratuito, discreto e laborioso impegno sta rendendo nuovamente lindi i marmi della Galleria commerciale".