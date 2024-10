Serie B Jesi all’assalto della Virtus Roma

Turno particolarmente difficile per le tre formazioni della provincia anconetana impegnate nel torneo cadetto, tra serie B Nazionale e B Interregionale. General Contractor Jesi, Ristopro Fabriano e Goldengas Senigallia sono tutte e tre in trasferta con la squadra di coach Marcello Ghizzinardi che è la prima a scendere sul parquet già questa sera, alle ore 20, per affrontare lontano dal pubblico amico la gloriosa Virtus Roma 1960. Erede della società capitolina già campione d’Italia e d’Europa nel decennio d’oro Ottanta, la Virtus è ripartita dal basso dopo aver abbandonato la serie A ed è neopromossa, dopo essersi imposta nello scorso torneo di serie B Interregionale. Ha giocatori importanti come l’ex Senigallia Alberto Conti, terzo marcatore del torneo a 17.8 punti di media, ma fino ad ora ha vinto soltanto due partite su sei, come Jesi dunque ed è fuori dalla zona play-off. Si gioca nel vecchio palazzetto dello sport di piazza Apollodoro (il celebre PalaTiziano costruito per le Olimpiadi del 1960) agli ordini di Parisi di Catania e Di Giorgio di Giarre (Ct). In campo domani invece la Ristopro Fabiano in un altro tempio del basket italiano, il PalaMacchia di Livorno, per affrontare la Pielle, orfana quest’anno del sentitissimo derby livornese con la cugina Libertas, salita in serie A2. La Pielle vuole raggiungerla e punta in alto: fino ad ora 8 punti per i toscani e 6 per Fabriano dopo l’inattesa sconfitta interna contro il Cassino che domenica scorsa ha fermato la striscia positiva del quintetto di coach Andrea Niccolai. La Ristopro si presenta col capocannoniere del torneo Stefano Pierotti, 19.8 punti a partita per il playmaker argentino, Livorno distribuisce bene i punti con Leonzio miglior realizzatore dei suoi a 15.2 ma soltanto 12° del girone e appena un altro giocatore in doppia cifra di media, Davide Bonacini, 10.3 a gara a cui aggiunge 4.7 assist che lo fanno risultare tra i top 5 dei passatori del girone B. Nel roster anche l’esterno Maurizio Del Testa, ex di turno avendo giocato a Fabriano nel 2019-2020, e il pivot Paesano, che nelle Marche ha militato a Montegranaro ed Ancona. Arbitrano il match Giovagnini di Torino e Suriano di Settimo Torinese (To). Chiusura con la B Interregionale, dove si è una giornata indietro, sesta e non settima: la Goldengas, reduce da due vittorie consecutive, rende visita sempre domani alle 18 all’unica umbra, il Val di Ceppo Perugia allenato dal dorico, ed ex di turno, Paolo Filippetti, nel piccolo ma caloroso palasport di Ponte San Giovanni: entrambe hanno 6 punti in classifica, arbitrano Marconi di Ancona e Pratola di Francavilla al Mare Andrea Pongetti