Schianto, carambola e ribaltamenti in galleria: due feriti sotto choc

Serra San Quirico (Ancona), 21 febbraio 2024 – Tamponamento con carambola in galleria: due feriti per fortuna lievi ma traffico in tilt. E’ avvenuto poco prima delle 14, all’interno della galleria Gola della Rossa della superstrada, in direzione Ancona.

Due i mezzi coinvolti: un’utilitaria e un furgoncino Fiorino, entrambi ribaltatisi, uno sottosopra, uno su un fianco dopo l’impatto all’interno della galleria.

I due conducenti sono riusciti ad uscire da soli dall’abitacolo anche se lievemente feriti e sotto choc.

Sul posto 118, con automedica di Fabriano e croce verde di Serra San Quirico, vigili del fuoco di Fabriano, Polizia Stradale e personale Anas.

I due conducenti sono stati portati al pronto soccorso del Profili ma hanno riportato fortunatamente solo lievi contusioni. Inevitabili code e rallentamenti ma fortunatamente i due mezzi occupavano la corsia di destra per cui non è stato necessario interrompere la circolazione ma soltanto deviare il traffico.