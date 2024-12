Sfilano centinaia di moto con slitte al seguito per la gioia dei bimbi della cardiochirurgia

"Re-parto in moto", grande successo, ieri, per l’iniziativa organizzata dall’associazione ´Un battito d’ali´ per portare conforto, leggerezza e spensieratezza ai bambini della Cardiologia e della Cardiochirurgia pediatrica degli Ospedali riuniti di Ancona. Dalle 10.30, tante le moto e le auto che hanno fatto tre giri attorno all’ospedale, coi baby pazienti affacciati dalle loro stanze. Soddisfatta la presidente di ´Un battito d’ali´, Chiara Mormile: "Il gioco è molto importante per i bambini ricoverati. Anche solo dieci minuti di svago, per loro, sono un riavvicinamento alla vita quotidiana, alla normalità". Tanti i progetti di ´Un battito d’ali´, tra cui quello che coinvolge l’ormai celebre dottor Pupozzi con la psicologa Annalisa Cannarozzo. Fra gli organizzatori anche Marco Ossidi, presidente dell’organizzazione Strazacy wspólnie przeciw bialacze, che in polacco significa ´Vigili del fuoco assieme contro la leucemia´.Centinaia le moto che hanno sfilato con tanto di slitta al seguito.

Nicolò Moricci