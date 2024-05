Sfiorata la tragedia. Una coppia intrappolata nella casa che va a fuoco

E’ stata sfiorata la tragedia sabato sera a Castelfidardo. Sono tuttora ricoverati all’ospedale regionale di Torrette moglie e marito di 85 e 91 anni per un principio di intossicazione dovuto ad un incendio che è divampato quella sera nella loro abitazione nella prima periferia di Castelfidardo.

La coppia di anziani abita in un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Cadorna in zona Sant’Agostino.

Un 38enne albanese, rientrando a casa verso le 23.30, è intervenuto quando si è accorto delle fiamme ed è riuscito con una scala a salire sul balcone ed entrare nell’abitazione svegliando i due anziani, che dormivano nella loro stanza da letto.

E’ stato lui a chiamare i soccorsi che sono arrivati immediatamente. Poi, aiutato da altri vicini di casa, è riuscito a mettere in salvo i due anziani, con l’intervento risolutivo dei vigili del fuoco arrivati da Osimo e Ancona.

La squadra dei pompieri osimani ha usato una scala per entrare immediatamente nella camera da letto in cui si erano rimasti i due anziani e il 38enne.

I due sono stati portati in salvo usando un carrello elevatore, uscendo quindi dalla portafinestra, visto che il resto della casa era invasa da fiamme e fumo. Per precauzione sono stati poi portati in ambulanza all’ospedale ma non sono in pericolo di vita.

La squadra dorica nel frattempo ha lavorato in supporto con con autobotte e autoscala per estinguere l’incendio.

La coltre di fumo nero era palpabile. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Loreto e Castelfidardo per assicurarsi della dinamica e scongiurare l’atto doloso.

Pare sia partito tutto da un corto circuito ma è ancora da verificare con certezza. Le fiamme partite dal soggiorno hanno distrutto la cucina, il bagno e parte di un corridoio e l’appartamento è stato quindi dichiarato inagibile.

si. sa.