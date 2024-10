"Si attivi uno sportello contro il bullismo"

"Il Comune attivi uno sportello anti-bullismo, dove i docenti e i ragazzi con i loro genitori, possano trovare adeguati piani di ascolto, supporto psicologico e strumenti legali per arginare il fenomeno". La richiesta arriva dal consigliere comunale Pino Pariano che evidenzia: "Il suicidio di un povero ragazzo avvenuto alcuni giorni fa a poca distanza da noi riporta drammaticamente in prima pagina una questione ancora aperta, che coinvolge tanto le famiglie quanto il mondo della scuola: il fenomeno del bullismo. E’ un problema oggettivo con cui dobbiamo fare i conti e che produce gravissime conseguenze nei giovani che ne sono vittime. Chiedo per questo all’ Amministrazione Comunale di attivarsi per aprire uno sportello anti-bullismo, dove i docenti e i ragazzi con i loro genitori, possano trovare adeguati piani di ascolto, supporto psicologico e strumenti legali per arginare il fenomeno. La scuola è lo spazio della convivenza e della crescita civile e non è tollerabile che accadano episodi come quello avvenuto a Montignano. Credo – conclude - che bisognerebbe equiparare la pena del bullismo al tentato omicidio, perché, purtroppo, di bullismo si muore".