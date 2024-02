Si barrica dentro casa con machete e coltelli: task force per salvarla

Si barrica in casa armata di machete e coltelli. È successo ieri pomeriggio, in via De Gasperi, in una palazzina che si trova dopo il dopolavoro ferroviario. Una donna di 67 anni, di origine egiziana, con problemi psichici, si è chiusa nel suo appartamento, nel tardo pomeriggio, armeggiando i coltelli e un machete. I familiari hanno dato l’allarme e sul posto è intervenuto un dispiegamento di forze dell’ordine con polizia e carabinieri. La donna non voleva aprire a nessuno. Sono stati chiamati i vigili del fuoco per cercare un varco dalla finestra. I pompieri sono saliti al piano da fuori, con l’autoscala. Hanno aiutato agenti e militari ad entrare. Una volta dentro la donna è stata immobilizzata. Poi è stata affidata ai medici del centro di salute mentale che l’hanno sedata. In codice rosso è stata portata in ospedale, a Torrette dove è stata ricoverata in Psichiatria.

Per diversi minuti è stata interdetta la circolazione stradale su via De Gasperi, il tempo necessario alle operazioni di soccorso. Nessuno è rimasto ferito ma la tensione nella palazzina è stata alta.