Si fa consolare dalla proprietaria per la giornata storta, prende un ricco apertivo e poi fugge

Se n’è andata senza pagare l’aperitivo dopo che i proprietari l’avevano anche consolata per una giornata andata storta. Su quest’ultimo frangente, il lato morale, più che quello economico si inclina la denuncia dei proprietari del Joy’s coffe and food a Osimo Stazione. "Ci aveva detto di voler fare un aperitivo, anzi di mangiarsi qualcosa e di bere data la brutta giornata. Non sopportava nessuno, soprattutto il genere umano – racconta il proprietaria -. Dopo aver ascoltato tutte le sue vicende, sceglie una bottiglia di bollicine, due fritturine, una pizza e un dolce. La lasciamo per tutto il tempo tranquilla fare le sue videochiamate ci accertavamo soltanto che andasse tutto bene. Finisco di far pagare gli altri clienti, alzo gli occhi e non c’era più. Oggi ho deciso di controllare le telecamere per capire quanto tempo ha impiegato a perdere la pazienza. È stata seduta su uno sgabello 40 secondi. Non sono per i 40 euro ma per la mancanza di rispetto verso chi ha cercato di risollevarle la giornata in quelle due ore. Spero passi almeno per scusarsi altrimenti mi sento costretta a presentare il suo volto alle forze dell’ordine".