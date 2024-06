Si vola su Atene. Verso i 650mila passeggeri

Non più soltanto via nave, ma anche via cielo. È in partenza oggi alle 14.10 il collegamento aereo dalle Marche per la Grecia, dall’Ancona International Airport ad Atene. La capitale ellenica sarà raggiungibile due volte a settimana, il mercoledì e il sabato, grazie a Volotea, la compagnia low-cost delle piccole e medie città europee. Complessivamente saranno in vendita 13mila posti, già disponibili sul sito del vettore e nelle agenzie di viaggio. "La Grecia rappresenta un mercato di grande appeal da un punto di vista turistico e questo collegamento non solo permette di raggiungere la capitale, ma anche le isole greche grazie ai numerosi collegamenti disponibili da Atene – ha spiegato Alexander D’Orsogna, amministratore delegato della società di gestione dello scalo dorico –. La partnership sempre più stretta tra Volotea ed Ancona International Airport ha dato ottimi risultati in questi ultimi due anni in cui il vettore spagnolo ha aggiunto alle storiche destinazioni nazionali, Catania, Palermo, Olbia e Cagliari, famosissime mete internazionali come Parigi, Atene e da novembre Barcellona". A supporto le parole di Valeria Rebasti, International market director di Volotea: "Son ben sette le mete disponibili quest’anno verso quattro Paesi: Italia, Francia, Grecia e, in autunno, anche la Spagna". Prima, però, un’estate che si preannuncia particolarmente importante per l’aeroporto marchigiano. D’altronde il trend dei primi mesi la dice lunga. "È stato molto positivo – ha riconosciuto ieri il governatore Francesco Acquaroli, a margine della visita anconetana del presidente del Senato Ignazio La Russa –. In questo 2024 potremmo addirittura raggiungere un record mai registrato prima. Quello di dieci anni fa si attestava a poco più di 600mila passeggeri. Se il trend dovesse proseguire così, potremmo arrivare ad oltre 650mila passeggeri. Anzi avvicinarci a quota 700mila. La presenza di tanti passeggeri significa sviluppo turistico, commerciale, economico anche per l’indotto e, soprattutto, che le Marche sono più vicine a tante mete". E poi c’è aperta la partita dei voli di continuità. Domani SkyAlps sostituirà il Dash Q-400 con un Atr per garantire migliore "sostenibilità" dei collegamenti su Roma, Milano e Napoli, garantiti – ancora senza comunicazioni ufficiali – anche nelle prossime settimane: "Oggi quei voli sono una certezza. Hanno una puntualità svizzera e rappresentano un’opportunità strategica. Sono fasi importanti in vista del nuovo bando – ha spiega Acquaroli –. Ma ribadiamo che quei voli irrobustiscono l’indirizzo che volevamo, che l’Europa ha riconosciuto e che il Governo sostiene assieme a noi".

Giacomo Giampieri