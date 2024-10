"Siamo tutti sconvolti. Vicini alla famiglia"

La tragedia ha colpito l’intera Amministrazione comunale, tra cui l’assessore all’Urbanistica Gabriele Cameruccio, che risiede da sempre nella frazione e conosce la famiglia: "È una tragedia. Siamo vicini alla famiglia per quanto successo. È un dolore per tutta la comunità" sono le parole del sindaco Massimo Olivetti – che insieme a tutti gli amministratori si è messo a disposizione della famiglia per far si che Leonardo fosse ritrovato il prima possibile. Come gli amministratori, anche i colleghi di Francesco Calcina si sono messi subito a disposizione della Comandante Barbara Assanti, anche lei fortemente colpita dall’accaduto. "È una tragedia, non ci sono parole" ha commentato. Un tragico epilogo che nessuno avrebbe mai immaginato. Tanti anche i messaggi di cordoglio postati sul web dai senigalliesi, che, anche se virtualmente si stringono al dolore dei familiari. Una notizia che segna di nuovo Senigallia, città che a distanza di sei anni piange ancora le sei vittime della Lanterna Azzurra.