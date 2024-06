"Silent party" anche per i residenti. Ecco la discoteca silenziosa in piazza. Tre dj diversi e musica nelle cuffie

Tre dj per tre differenti generi musicali, gruppi di ragazzi e ragazze che ballano "in silenzio" potendo scegliere in cuffia il genere preferito: ecco il "Silent party", la novità del cartellone estivo per gli universitari in piazza del Papa in programma ieri con replica il prossimo 3 luglio. Una formula innovativa quella della discoteca silenziosa, un particolare tipo di evento musicale durante il quale i partecipanti ballano ascoltando la musica individualmente attraverso cuffie wireless. A seconda del genere scelto le cuffie si illuminano con colori differenti così da permettere agli altri partecipanti di sapere cosa si sta ascoltando e quindi sintonizzarsi per ballare insieme. Una soluzione che permette di portare musica e ballo anche in location dove altrimenti non sarebbero consentiti o sarebbero un elemento di disturbo per i residenti.

E invece ieri in piazza del Papa diverse persone, universitari e non, hanno noleggiato le cuffie e ballato oppure ascoltato la musica, trasmessa tramite la consolle in modalità wireless, seduti ai tavolini dei tanti locali della piazza, salotto della movida anconetana. E tra i vari partecipanti c’erano soprattutto ragazze. "Siamo molto soddisfatti di aver portato ad Ancona questa novità – sottolinea l’assessore all’Università e Politiche Giovanili Marco Battino – nonostante il caldo abbiamo avuto una buona partecipazione anche se eravamo un po’ al di sotto degli altri mercoledì universitari. Però il clima influisce molto e ieri sera diverse persone non se la sono sentita di uscire e ballare con oltre 30 gradi di temperatura. Comunque replicheremo il 3 luglio e abbiamo intenzione di proseguire con questa formula che mette d’accordo un po’ tutti, giovani e residenti".

Il progetto Ancona Città Universitaria di cui il Silent party fa parte, mira a favorire una migliore accoglienza dei numerosissimi studenti e studentesse che in gran parte vivono ad Ancona e hanno bisogni precisi, legati non solo allo studio ma anche alle attività culturali e di svago. Nasce quindi da queste premesse la collaborazione tra Comune, Univpm, Confartigianato Ancona-Pesaro Urbino e Rete Esercenti di Piazza del Papa per offrire una serie di eventi serali, che andranno avanti fino al 5 luglio in Piazza del Plebiscito.

Questa sera spazio al divertimento intelligente con "Il Cervellone", gioco a quiz multimediale per eccellenza, pensato e progettato per il mondo dell’intrattenimento giovanile: il venerdì sarà dedicato agli appuntamenti di intrattenimento musicale e non solo organizzati nel Cortile della Facoltà di Economia "G. Fuà", nati per condividere momenti ricreativi e culturali, in collaborazione con il Crua, il Cus e l’Azienda Agraria Didattico-Sperimentale "Pasquale Rosati". Mentre mercoledì prossimo si terrà il concerto di "Tropea", band finalista del programma TV X-Factor nel 2022.