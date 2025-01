Sirolo, "La fortuna si diverte" va in scena al teatro Cortesi

Parte oggi il calendario degli eventi in programma a gennaio a Sirolo. Alle 21.15 il teatro Cortesi apre il sipario a "La fortuna si diverte – fare bene a teatro insieme a Milvia" della compagnia filodrammatica Ugo. Ingresso 10 euro. E’ un appuntamento che ogni anno si rinnova in memoria di Milvia Andreucci, la giovane sirolese uccisa il 22 dicembre 1998 in un villaggio della lontana India mentre portava la sua opera di bontà e di amore ai bimbi poveri ed abbandonati. Nel suo ricordo, l’associazione costituita su iniziativa di un gruppo di amici ha avviato una gara di solidarietà, dando vita a mostre ed eventi teatrali: i fondi raccolti vengono devoluti ai bambini in difficoltà. L’occasione è ghiotta per passare un pomeriggio in allegria per una buona causa. Domani alle 18 lo stesso teatro ospita invece un viaggio tra musica e colori alla scoperta di se stessi, al pianoforte Michele Guerrieri e voci narranti Paola Casoli e Marzia Paoletti.