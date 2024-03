"SkyAlps, speriamo in un servizio all’altezza"

"Speriamo che con SkyAlps si possa dare un servizio all’altezza delle aspettative della comunità marchigiana e finalmente superare questa fase abbastanza complessa". Così il presidente della Regione Francesco Acquaroli, a margine del Consiglio regionale, ha risposto ai cronisti sull’avvio dei voli di continuità da Ancona per Roma, Milano e Napoli dopo il recesso di Aeroitalia, con la compagnia di Bolzano che inizierà ad operare dal primo aprile. "Siamo ottimisti e poi si dovrà arrivare alla soluzione definitiva che dovrà dare anche una maggiore copertura, e questo è il nostro auspicio, ai voli in particolare per Roma – ha sottolineato Acquaroli – Mi aspetto che, con Enac e Ministero si possa tornare a trovare una soluzione definitiva, non solo transitoria, che possa portare più voli soprattutto il bi-giornaliero su Roma, su questo stiamo lavorando, stanno lavorando Enac e lo staff tecnico per una soluzione che sia in linea con le aspettative".

Sulle tariffe più alte per Roma, Acquaroli ha spiegato: "Il contratto è di tipo diverso: nel primo contratto si doveva dare un contributo al vettore che attuava il volo. Questo – ha sottolineato – è un contratto ‘vuoto per pieno’ a cui bisogna scalare l’eventuale biglietto venduto. È una cifra non definitiva – ha precisato il presidente – a questa somma bisognerà sottrarre tutti i biglietti venduti, e quindi si potrebbe abbassare di molto il contributo pubblico. C’è interesse perché se riuscissimo a riempiere gli aerei il contributo pubblico sarebbe pari a zero – ha ricordato Acquaroli – Non sarà sicuramente così ma con una media di riempimento importante potremmo abbassare il contributo pubblico e sarebbe un segnale positivo per la continuità territoriale".