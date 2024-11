Smau, 20 startup e Pmi dalle Marche

La Regione Marche ha partecipato a Smau, la principale fiera italiana dedicata all’innovazione, appena conclusasi a Milano. Lo scopo, spiega l’amministrazione regionale, "è stato affiancare le startup marchigiane e favorire il loro incontro con potenziali nuovi clienti e partner, nazionali e internazionali". Erano 20 le startup e Pmi innovative dell’ecosistema marchigiano selezionate per rappresentare la Regione Marche che ha supportato nel corso degli anni la nascita e il consolidamento di startup, che investono in progetti legati a risultati di ricerca e a nuovi prodotti innovativi. Un supporto che si è concretizzato anche con la legge regionale dedicata alle startup innovative, emanata nel 2021, e un bando Por Fesr di 9 milioni appena chiuso in cui sono stati presentati 205 progetti. "Con la legge regionale sullo Sviluppo della comunità delle start-up innovative e il lancio della Smart Specialization Strategy 2021-2027 – afferma l’assessore allo Sviluppo economico e all’Innovazione, Andrea Maria Antonini – la Regione Marche punta a incentivare processi innovativi e sviluppi tecnologici per rafforzare le aree di specializzazione regionale e sostenere una diversificazione produttiva. L’obiettivo è aumentare la competitività della regione, sia a livello nazionale che internazionale".