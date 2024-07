Soldi falsi, resistenza. Colombiane nei guai

Spendita di monete false e resistenza a pubblico ufficiale: denunciate due colombiane di 32 e 36 anni. Il 19 giugno un 32enne impiegato a Sda, riferiva che il giorno prima due donne si erano andare a ritirare due pacchi in contrassegno pagando ciascuna con due banconote da 100 euro. L’uomo, nutrendo sospetti sulla genuinità delle banconote si è rivolto al commissariato dove ha avuto conferma di ciò. Le banconote, infatti, oltre ad avere lo stesso numero seriale, in controluce risultavano prive di elementi di sicurezza e venivano poste in sequestro penale. Grazie agli accertamenti investigativi, gli agenti sono riusciti a risalire al numero di cellulare di una delle due donne che avevano effettuato l’ordine concordando un appuntamento con la stessa. Appostatisi, i poliziotti hanno visto sopraggiungere la colombiana in Italia senza fissa dimora, sottoponendola a controllo. Lei ha tentato di reagire colpendo con pugni un operatore ma è stata bloccata. Nel frattempo, è stata individuata in un negozio per parrucchieri la seconda donna complice, anch’essa colombiana senza fissa dimora. L’individuazione fotografica delle due, non ha lasciato dubbi. Le due sono state denunciate a piede libero per spendita di monete false in concorso e, solo una di esse, anche per resistenza a pubblico ufficiale.