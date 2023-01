Castelfidardo (Ancona), sostanze tossiche nell’insalata della mensa scolastica

La mensa scolastica (repertorio)

Castelfidardo (Ancona), 31 gennaio 2023 – Trovate tracce di sostanze estranee granulari nell’insalata somministrata ieri alla mensa della scuola d’infanzia Acquaviva a Castelfidardo. Il Comune si è attivato prontamente su segnalazione della dirigenza scolastica mentre la Polizia locale, i militari della stazione dei Carabinieri ed il servizio Sian della Asl hanno effettuato le indagini del caso per fare chiarezza sull’accaduto.

In attesa delle analisi volte a confermare la sospetta contaminazione dell’alimento con fosfato ferrico, l’autorità sanitaria in materia, il Centro di tossicologia clinica pediatrica dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, ha fornito alcune indicazioni utili alle dirigenze scolastiche rassicurando sul fatto che dovrebbe trattarsi di un prodotto a bassa tossicità. Negli accertamenti, il Comune ha comunque chiesto conto alla Camst anche per verificare le responsabilità riconducibili alla filiera di produzione, confezionamento, distribuzione ed erogazione del porzionato.

Per il principio della massima precauzione a tutela della salute il sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale, fino a quando non sarà fatta piena luce sull’accaduto, ha chiesto di sospendere l’alimento in questione dal menù.