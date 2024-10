Spariscono due auto a Passo Varano. Tentativi in via Volponi

Furto di automobili, altri solo tentati. Da due settimane i quartieri di Brecce Bianche e Passo Varano sono preda di una banda di ladri di vetture che colpiscono soprattutto nelle ore notturne. Ieri mattina risveglio amaro per i residenti di via Volponi, nella zona di Passo Varano dove sono sparite una Golf Volkswagen e una Fiat Panda, quest’ultima era una vettura presa addirittura a noleggio. Entrambi i veicoli erano parcheggiati lungo la pubblica via. I proprietari hanno chiamato la polizia che è andata sul posto. Un veicolo è stato ritrovato poi a Cerignola, nel foggiano. In mattinata è stata allertata anche la Scientifica perché sono stati segnalati, in un’altra via non molto distante da via Volponi. Due tentativi di furto di automobili che non sono andate a buon fine. Una era un T-roc, un suv della Volkswagen sempre, a cui hanno rotto il vetro del passeggero, quello dietro, andato in frantumi. Probabilmente poi non sono riusciti ad aprire la vettura e hanno cambiato zona e mezzo. I due tentativi di furto sono stati in via Enriquez, tra mezzanotte e le sette. I residenti hanno pubblicato un avviso, per mettere in guardia i cittadini, sui canali social. preoccupati e anche in cerca di qualche testimone che possa aver notato qualche movimento sospetto. La settimana scorsa sono state rubate delle auto a Brecce Bianche. Preda dei ladri anche una Q2, sempre Audi. La banda predilige modelli quali Audi e Volkswagen. Alcuni furti sono stati denunciati anche ai carabinieri. Quelli di ieri sono andati in questura per sporgere denuncia. I proprietari che hanno subito la rottura del finestrino hanno dovuto portare la propria auto subito a riparare il danno.

ma. ver.