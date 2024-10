Spazio ai cantautori emergenti. Ecco "Magazzino Muse Music"

Al via ad Ancona la rassegna ´Magazzino Muse Music´, un nuovo spazio culturale dedicato alla musica, ai concerti e al talento dei cantautori anconetani emergenti. L’appuntamento è per domenica (6 ottobre), alle 18.30, in via degli Aranci 1/F. "Quella che fino a ora era soltanto una galleria d’arte si apre così agli eventi musicali, senza perdere la sua essenza originaria di spazio dedicato all’esposizione di opere e foto d’autore". Questo il commento della direttrice artistica Maria Antonietta Scarpari, affiancata – per l’occasione – dal curatore Leonardo Rosselli. Ospite della serata, sarà il duo ´Convergenze´, con Alessandro Baro e Rocco del Pozzo (chitarra e voce). Il percorso musicale del complesso ha radici comuni nel folk. I due musicisti hanno nel tempo preso direzioni diverse per poi ricongiungersi, arricchendo il panorama musicale di nuove influenze.

Il paesaggio sonoro nato da questo incontro è caratterizzato dalle sperimentazioni strumentali di Alessandro Baro alla chitarra acustica, con un largo uso di accordature aperte non convenzionali, percussioni sullo strumento e live electronics, nonché dalle influenze jazz e dall’improvvisazione radicale che hanno segnato gli ultimi anni di ricerca di Rocco del Pozzo. "Io e Rocco ci conosciamo da quando abbiamo 14 anni – racconta Baro, originario di Camerano –. Inizialmente, suonavamo entrambi nel grand blues, poi insieme abbiamo fatto un viaggio in Irlanda. Domenica? È nato tutto per caso, grazie ad un amico sassofonista. Porteremo alcune nostre canzoni, che abbiamo realizzato in italiano. Il sound varia dal cantautorato sperimentale al folk. Le ´Convergenze´ sono i cammini che si separano e poi convergono con un bagaglio nuovo. La musica è arte e il genere che suoniamo viene valorizzato in determinati luoghi, come il Magazzino".

Il duo è reduce dal Timeinjazz festivalbar, in Sardegna. Il dialogo tra la chitarra elettrica e i legni dell’acustica effettata richiama l’atmosfera strumentali di John Martyn, Nick Drake e Ben Howard, ma anche la lirica chitarristica di Bill Frisell e la testualità multicolore dell’indimenticato Franco Battiato. La grande attenzione del duo all’improvvisazione rende ogni esibizione unica, evocando scenari differenti a ogni concerto. L’ingresso è riservato ai soci: è possibile ottenere la tessera (5 euso) al momento della prenotazione. È richiesto un contributo sociale di 15 euro. L’evento include un aperitivo al termine del concerto. Info 3396711190 o 3397723415.