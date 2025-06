Spiaggia per i cani: i lavori sono fermi

"Spiaggia per cani cercasi". È il Comitato Myfido a portare alla luce la situazione del tratto di arenile nella zona sud di Falconara – quello antistante la stazione, utilizzato negli ultimi anni al pari di quello di Rocca Mare –, non ancora pronto per goderlo con gli amici a quattro zampe. "Ci chiediamo se le spiagge, concesse negli anni scorsi alla frequentazione con i cani, siano ancora accessibili agli amici a quattro zampe? – apre il Myfido –. Mentre gli stabilimenti sono pronti da settimane, le aree pubbliche non sono ancora dotate di cartelli e recinzioni. Dal Comune confermano l’accessibilità di proprietari e cani delle stesse spiagge, ma anche quest’anno non sono riusciti a essere pronti per l’inizio della stagione balneare". L’associazione parla di "solleciti" che sono "iniziati a marzo". Sulla Rocca, dopo il servizio del Carlino sui legnami spiaggiati, l’assessore all’Ambiente Elisa Penna aveva spiegato che la spiaggia per i cani era già stata "delimitata", pertanto "utilizzabile". L’altra a ridosso del centro, invece, no: "Non ci resta che attendere, sperando si possa andare in spiaggia con il cane prima che la stagione finisca", conclude Myfido.

Contattata, l’assessore Penna chiarisce: "Le attività di pulizia e ripristino dell’area per cani sono state temporaneamente sospese in via precauzionale, a causa dei lavori di ripascimento del litorale recentemente conclusi" a Villanova. "Un intervento anticipato, infatti, avrebbe potuto compromettere quanto realizzato, considerato il passaggio dei mezzi". Già da ieri "siamo al lavoro con le ditte per definire il calendario degli interventi di sistemazione, con l’obiettivo di completare tutto entro la prossima settimana". Rassicura: "Anch’io ho un cane e so bene quanto sia importante poterlo portare in spiaggia. L’area sarà ripristinata a breve. Lavoriamo per garantirne la piena fruibilità".

gi. gia.