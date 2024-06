Squadra Antidegrado al Piano: ladro denunciato, ubriachi multati

Preso un ladro che rubava all’interno della Coop del Piano, multati due ubriachi molesti e una diffida ad allontanarsi dal quartiere. E’ l’esito dei controlli effettuati negli ultimi giorni dalla polizia locale, con la squadra Antidegrado, che hanno riguardato la piazzetta del supermercato in corso Carlo Alberto, via Giordano Bruno e il capolinea dei bus in piazza Ugo Bassi. Gli agenti diretti dal comandante Marco Caglioti hanno identificato 50 persone. Dentro il supermercato Coop è avvenuto un furto e il responsabile è stato subito individuato e denunciato. I controlli hanno riguardato anche le attività commerciali, risultate in regola, e i veicoli in transito che non erano tutti con la revisione fatta. I proprietari sono stati multati. "Il reparto antidegrado è uno degli obiettivi fondamentali che ci eravamo dati - dice Giovanni Zinni, assessore alla sicurezza - la quadra è diventata pienamente operativa a difesa e tutela dei cittadini, soprattutto nelle parti della città che presentano maggiori criticità". Per il comandate Caglioti "è una risposta concreta alle istanze del quartiere".