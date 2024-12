Ssc Ancona: Luca Battistini ufficializzato, attesa per Antonio Varriale

Ecco il centravanti: il Resto del Carlino lo aveva anticipato nei giorni scorsi, la Ssc Ancona ha addirittura abbreviato i tempi, ufficializzando ieri l’arrivo in biancorosso di Luca Battistini dal Desenzano, già a disposizione di Massimo Gadda. Il giocatore nato a Cesena nel 1999, cresciuto nelle giovanili del Cesena e del Forlì, dove ha esordito in prima squadra a diciott’anni, allenato da Massimo Gadda, vanta 2 presenze in serie C e 197 in serie D, tra campionato e Coppa, serie in cui in sette anni circa ha messo a segno 43 reti, dieci gol due stagioni fa a Caldiero, nove lo scorso anno all’Alcione Milano, quattro in questa prima parte di campionato disputata con il Desenzano. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare anche la firma di Antonio Varriale, attaccante di movimento che da un mese e mezzo si sta allenando con l’Ancona, dopo l’infortunio subito durante l’estate dal quale sta progressivamente recuperando. Con il mese di gennaio, dunque, non sarà a disposizione solo Battistini ma anche Varriale, e se il primo non è da escludere che possa fare il suo esordio in maglia biancorossa già domenica contro l’Avezzano, il secondo potrebbe farlo dopo la sosta. Sul fronte societario la giornata odierna è molto importante: per oggi, infatti, è stato convocato il Cda della Ssc Ancona, che si svolgerà stamattina a Macerata negli uffici di Brilli. All’ordine del giorno diversi punti: la sfiducia al presidente Polci, al tesoriere Brilli e al segretario Manciola, la definizione del nuovo organigramma con nuove cariche e deleghe dei membri del consiglio direttivo; la valutazione delle posizioni debitorie delle aziende per sponsorizzazione e pubblicità. Nella convocazione del presidente Polci, però, si legge anche: "Prendo atto dell’odg comunicatomi, mi occorre rilevare però l’impossibilità per norme statutarie di procedere all’esame del primo punto, sarà mia cura e premura far verbalizzare il tutto in sede di consiglio direttivo. Parimenti inserisco come ulteriori punti in odg: domande di ammissione nuovi associati; verifica poteri assegnati "contra legem" all’associato Antonio Recchi e susseguenti azioni da intraprendere sull’operato sino ad ora svolto dallo stesso". Insomma, se da un lato la squadra, che ieri ha brindato al Natale all’industria dolciaria Giampaoli, si prepara ad affrontare l’Avezzano, dall’altro oggi in società proseguirà il braccio di ferro tra Marconi e Polci, con un esito che appare però piuttosto scontato.

Giuseppe Poli