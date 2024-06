Stabilimento danneggiato: 4 ragazzi denunciati

Sono stati identificati e denunciati per il reato di danneggiamento aggravato i quattro giovani che, nella tarda serata di martedì scorso, hanno vandalizzato uno stabilimento balneare. L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio, ma al mattino si era già avuto il sentore che il gruppetto avesse ormai le ore contate, in quanto il titolare li aveva sorpresi e aveva sporto querela all’indomani alla locale Tenenza. Ad inchiodare i ragazzi anche le immagini della videosorveglianza. In particolare, dopo l’orario di chiusura dello chalet, questi si sono recati a bordo piscina ed hanno rovinato senza alcun motivo l’erba sintetica e il legno sottostante, provocando dei fori. Inoltre hanno reciso parte della recinzione che delimita la vasca. A quel punto il proprietario li ha beccati, per poi segnalare il giorno dopo ai carabinieri di Falconara che hanno attuato subito una repentina indagine. Decisiva la visione delle spycam, ma anche un controllo effettuato giovedì sera dal personale del Nucleo operativo e radiomobile di Ancona che, su indicazione dell’imprenditore, ha proceduto a fermare un giovane, poi riconosciuto come uno degli autori del raid. Così è stato possibile intercettare gli altri tre: sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

"Grazie all’importante collaborazione con gli operatori balneari, i carabinieri sono intervenuti subito, prima che la situazione sfociasse in danni ancora più gravi – l’intervento dell’assessore al Turismo Marco Giacanella –. Ringrazio per la velocità di intervento e per la presenza costante sul territorio i carabinieri, che unitamente alla Polizia locale e alle altre forze dell’ordine garantiscono la massima tutela dell’ordine pubblico e delle strutture turistiche. La rete di controllo sul territorio fatto dalla presenza delle divise, dalla collaborazione con gli operatori e dai sistemi di videosorveglianza si sta dimostrando efficace". Al mattino, Giacanella confidava che gli autori coinvolti fossero identificati nel breve periodo. Ci hanno pensato gli uomini guidati dal comandante Giuseppe Esposito: "Questo comporterà per gli autori dei danni l’obbligo di risarcire gli operatori balneari", ha aggiunto Giacanella, ribadendo un concetto chiaro: "La spiaggia di Falconara rappresenta un’eccellenza nella qualità e nella diversificazione dei servizi. Qui i turisti possono beneficiare di strutture sportive sempre al passo con i tempi, un buon livello di ristorazione e ogni comodità a costi contenuti ed è quindi nostra intenzione come amministratore tutelare in tutti i modi le attività economiche e la possibilità per i cittadini e i turisti di godere della spiaggia sempre, in piena tranquillità". Non a caso, oltre ad un servizio di vigilanza notturna sul lungomare, i presidi garantiti da carabinieri e agenti di Polizia locale permette di vivere la "spiaggia delle famiglie" con serenità.