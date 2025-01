Stop parcheggio selvaggio. Sfilza di contravvenzioni dopo l’altolà del sindaco. Via Castelfidardo nel mirino

"Stop alla sosta selvaggia in via Castelfidardo". Parola di Daniele Silvetti, sindaco di Ancona. Detto, fatto. Raffica di multe sabato in pieno centro da parte dei vigili urbani. L’intervista realizzata dal Carlino con Silvetti è stata pubblicata sabato mattina e lo stesso giorno gli agenti della polizia locale hanno praticamente seguito alla lettera le sue indicazioni. I controlli, come auspicato dallo stesso primo cittadino, sono partiti già dalla seconda parte della mattinata, ma è stato nel pomeriggio che sono volati i verbali nei confronti dei soliti furbetti della sosta che hanno scelto di usare una strada pedonale come parcheggio comodo per lo shopping e lo struscio. L’area era ormai diventata una sorta di zona franca dove chiunque si sentiva libero di poter lasciare l’auto senza incorrere in alcun rischio. Il problema, più volte segnalato dal Carlino nel corso degli ultimi mesi, è stato preso di petto dall’amministrazione comunale che è passata dunque all’azione. Subito un giro di vite in attesa di mettere mano al nuovo progetto di restyling di corso Garibaldi che vedrà come appendice proprio il recupero e la valorizzazione anche di via Castelfidardo. In attesa della partenza del cantiere, questione di un paio di settimane, e della fine dei lavori, prevista entro la fine dell’estate, l’obiettivo dell’amministrazione comunale è limitare il caos nella via che interseca il corso principale a monte. Anche ieri mattina e poi soprattutto nel pomeriggio, la strada che collega corso Mazzini a corso Stamira è stata usata da diversi automobilisti poco inclini a rispettare le regole e a pagare la sosta o i parcheggi coperti. Sempre ieri, in mattinata, siamo stati anche testimoni di alcune manovre davvero al limite del ritiro della patente. Automobilisti che oltre a lasciare l’auto in sosta vietata hanno pensato bene di tagliare i corsi, soprattutto corso Garibaldi, completamente pedonalizzato, rischiando di investire i passanti. In un caso anche con una velocità piuttosto sostenuta. Purtroppo in quei frangenti in zona non c’erano agenti di polizia locale in grado di poterli fermare e multare. A breve però tutto questo diventerà impossibile. Come accennato in precedenza, durante il vertice sui nuovi arredi di corso Garibaldi tra il sindaco, i tre assessori competenti (Berardinelli, Eliantonio e Tombolini, oltre al consulente per il decoro Picciafuoco) e i dirigenti d’area è entrato anche l’argomento ‘sosta selvaggia’ di via Castelfidardo. L’obiettivo del piano è prima di tutto rendere impossibile la sosta in tutto il tratto stradale, realizzando un percorso pedonale che leghi il boulevard degli anconetani a piazza Stamira, anch’essa recuperata, e quindi a piazza Pertini.