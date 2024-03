Stop violenza donne: in ricordo di "Titti"

Continua la solidarietà per Titti Marruocco uccisa a coltellate, il 14 ottobre scorso, dal marito da cui si stava separando. La famiglia di Concetta, per tutti Titti, ha organizzato un grande evento di sensibilizzazione per domenica prossima alle 11 ai giardini di viale Giuseppina Vitale. L’evento è rivolto a bambini e adulti. Ci si potrà vestire di rosso per l’evento di sensibilizzazione organizzato "per dire stop alla violenza sulle donne, alla violenza di genere". L’evento è aperto a tutti biker e ed è organizzato da Centaure on the road, un gruppo di donne bikers. "Insieme, con il supporto di associazioni, affronteremo il tema cruciale della violenza di genere, fornendo informazioni cruciali su come prevenire e agire. Vogliamo mandare un messaggio forte, pieno di speranza e di determinazione" spiegano gli organizzatori. Saranno presenti le associazioni Terza via di Ancona Dalla parte delle donne di Senigallia e Fantasy art di Sigillo. Per informazioni è possibile chiamare il numero 348 923 44 18.