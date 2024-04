Strade bianche. Sembra neve, ma è grandine

Dai bagni al mare di metà aprile alla grandine di sabato scorso. Chicchi grandi come sassi sono caduti a zone a partire dal tardo pomeriggio regalando scenari insoliti per il mese di una primavera ormai inoltrata. A Torrette ma anche nelle vicine frazioni il bianco del ghiaccio era impressionante. Gli scatti sono stati condivisi sui social attutando la curiosità è i commenti di molti. In alcuni casi sembrava quasi neve. Invece erano i chicchi di grandine che poco a poco si sono sciolti. Anche le temperature sono cambiate repentinamente, da 28 gradi ai 9 gradi di ieri.