Successo per il libro di Gianluca Conti all’Oratorio della Carità

Successo, venerdì all’oratorio della Carità per la presentazione del romanzo storico di Gianluca Conti: "Il maestro della eleganza". Commovente e toccante il lucido intervento dell’imprenditore fabrianese Francesco Merloni che ha conquistato uno scroscio di applausi. In memoria di Sergio Latini, è andata in scena così la presentazione del romanzo storico, il quale è ispirato all’imprenditore della moda Torello Latini. Tra gli interventi anche quello del sindaco Daniela Ghergo e dell’onorevole Giorgia Latini.