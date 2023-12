Superstore "Sì con te": occupazione e servizi

Meno di trenta giorni per riqualificare un supermercato di mille metri quadri, da ieri riaperto al pubblico presso il centro commerciale Le Ville. A Falconara ecco il nuovo superstore Sì con Te, il secondo dopo quello di via Rosselli. "È una giornata meravigliosa – ha esordito Sauro Sasso, direttore vendite e marketing del gruppo Ce.Di. Marche –. Rafforziamo la nostra presenza in una città che ci ha accolto alla grande e vogliamo contribuire al rilancio di questo polo commerciale, facendo vivere un’esperienza immersiva alla nostra clientela durante i loro acquisti di prodotti alimentari di qualità, tipici e selezionati, a prezzi competitivi".

Un’apertura che assicura "continuità di servizi" ma anche e "occupazionale", ha ricordato il presidente del gruppo, Silvio Moroni. E sono arrivate pure nuove assunzioni, specie tra i giovani. "Questa è la nostra interpretazione di come vogliamo essere un’azienda del territorio", ha aggiunto Enzo Santoni, il direttore generale. Emozionati anche Sandro Pierucci, socio e direttore del punto vendita, e Monaldo Moretti, capo area. Hanno preso parte alla cerimonia il sindaco Stefania Signorini con l’assessore Ilenia Orologio e i consiglieri Clemente Rossi e Luca Cappanera, nonché l’assessore regionale al Bilancio, Goffredo Brandoni.

"Sono doppiamente felice – ha detto l’ex sindaco –. Ricordo ancora la vostra prima inaugurazione in via Rosselli, quando avete creduto di trasformare quel vecchio garage, inutilizzato da anni, nell’attuale superstore, diventando un punto di riferimento per il centro. Vi auguro altrettanta fortuna qui, a Palombina Vecchia". A ruota Signorini: "La positività del gruppo Ce.Di. Marche contamina la nostra comunità – ha spiegato –. Peraltro è in questo superstore dove, spesso, vengo a fare la spesa e voglio ringraziare lavoratrici e lavoratori per la grande disponibilità e accoglienza che riservano alla clientela: loro sono una grande forza per Falconara". Prima dei click dei fotografi, il parroco della chiesa di San Giuseppe, don Valter Pierini ha benedetto il nuovo locale. Che, di lì a poco, è stato "invaso" da tanti falconaresi e non desiderosi di ritrovare un supermercato nel cuore del vivo centro commerciale del quartiere.

Giacomo Giampieri