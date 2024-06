Tampona con la moto il marito: 42enne grave

Marito e moglie in Harley Davidson si scontrano: lei, 42enne ha la peggio e viene portata in eliambulanza codice rosso all’ospedale regionale di Torrette.

E’ accaduto ieri alle 13,30 in via San Marcello poco distante dalla trattoria da Gilberto. Sul posto due pattuglie di polizia locale, una per i rilievi, l’altra per chiudere il traffico all’altezza della biforcazione del cimitero. Le condizioni della donna di origini austriache, rovinata sull’asfalto dopo l’impatto con l’altra moto, sarebbero piuttosto gravi. Praticamente illeso il marito 47enne, anche lui austriaco che sarebbe stato tamponato dalla moglie. All’arrivo dei soccorsi comunque la donna sarebbe rimasta comunque cosciente. Al vaglio della polizia locale la dinamica dell’incidente: l’uomo, salendo in direzione San Marcello, con la sua Harley Davidson avrebbe frenato per non finire contro una Citroen Xsara che stava svoltando a sinistra, non interessata dallo schianto. Inevitabili i disagi al traffico durante i soccorsi e i rilievi.

sa. fe.