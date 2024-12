Tante iniziative per le festività

Acceso il grande albero di Natale in piazza del Comune, si entra nel vivo delle iniziative. Fino a domenica prossima il Fabriano Film Fest XIII al cinema Montini, mentre il 29 dicembre il musical "Aladin", con doppia replica alle 17 e alle 21, intratterrà il pubblico con diciotto brani originali e una narrazione emozionante. Venerdì alle 17.30, al museo della carta, l’inaugurazione della mostra di grafica e libri illustrati di Paola Ballanti. Nei fine settimana, poi, spazio ai mercatini di Natale nel chiostro di San Nicolò, nel centro storico e in altre location, come il castello di Precicchie e il chiostro della cattedrale di San Venanzo. Tra le novità, la Fabbrica di Cioccolato, in programma dal 27 al 29 dicembre nel centro storico. Laboratori e attività per tutte le età offriranno un viaggio interattivo nel mondo del cioccolato, pensato soprattutto per i più piccoli. Particolare attenzione è stata riservata ai bimbi, con attività creative e laboratori pensati per stimolare la fantasia e avvicinarli alle tradizioni natalizie. Alla pinacoteca, in biblioteca e al museo della carta, i piccoli partecipanti potranno cimentarsi nella creazione di alberi di Natale, biglietti di auguri, ghirlande, libri personalizzati e inventare le storie.