Task force della polizia al Piano. Nel mirino irregolari, ubriachi e droga

Un kosovaro irregolare in Italia da 25 anni, un tunisino che guidava uno scooter con l’assicurazione scaduta da tre anni, un dominicano ubriaco al volante, un marocchino che ha cercato di nascondere uno spinello tra i capelli e un italiano sorpreso con quasi 10 grammi di hashish nello zaino. E’ l’esito dei controlli fatti ieri dalla polizia nel quartiere del Piano, nell’ambito del servizio straordinario Alto Impatto. Una task force di 35 poliziotti, messi in campo dal questore Cesare Capocasa d’intesa con il prefetto Saverio Ordine. Sorvegliate speciali le zone della stazione, Archi, piazza Ugo Bassi, corso Carlo Alberto e via Giordano Bruno con personale di pattuglia, appiedato, cinofili, polizia stradale e il reparto Prevenzione Crimine. È stato il 33esimo servizio disposto per il quartiere del Piano dall’inizio dell’anno. Durante il maxi controllo sono state identificate 239 persone di cui 85 con precedenti e fatte verifiche a 70 veicoli. In una sala scommesse è stato trovato un 55enne di origine kosovara, con precedenti e con il permesso di soggiorno scaduto dal 1999. E’ stato portato in questura e gli è stato notificato un ordine a lasciare il territorio italiano. La polizia stradale ha fermato un 22enne tunisino a bordo di uno scooter con l’assicurazione scaduta da tre anni. Il mezzo è stato sequestrato e lui multato. Un 20enne, trovato senza documenti, anche questo tunisino, non era regolare in Italia. E’ stato denunciato per la violazione del testo unico in materia di immigrazione. In corso Carlo Alberto un 28enne somalo è stato controllato perché parlava ad alta voce e barcollava. E’ stato denunciato per ubriachezza manifesta. Durante un posto di controllo in piazza Ugo Bassi un 40enne dominicano è stato fermato a bordo della sua vettura. Era in stato di alterazione dovuto ad un abuso etilico. Sottoposto all’alcol test aveva più del doppio del limite consentito. Multato e veicolo sottoposto a fermo. Un 45enne italiano, caduto dallo scooter, è stato soccorso dalla polizia che lo ha trovato, anche questo ubriaco. Un 19enne marocchino è stato notato mentre camminava e cercava di nascondere una sigaretta tra i capelli. Era uno spinello. Un 30enne somalo ha consegnato spontaneamente alla polizia 2 grammi di hashish.