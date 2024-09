Teatro Panettone, la nuova stagione

Inizierà con un ‘veterano’ come Piero Massimo Macchini la nuova stagione del Teatro Panettone di Ancona. Il popolare attore comico e mimo sabato 5 ottobre (ore 21) aprirà ‘Made in Marche’, la più longeva delle tre rassegne organizzate dal Gruppo Teatrale Recremisi. "110% uno spettacolo di facciata" è il titolo dell’ultimo lavoro dell’artista marchigiano, che fa riferimento alla controversa iniziativa del super bonus. Sabato 19 andrà in scena ‘Pink. Dieci giorni con Nellie Bly’ di e con Elena Fioretti, mentre il 27 toccherà a ‘Dante. Tra le fiamme e le stelle’ di Matthias Martelli. A seguire, sabato 9 Novembre, si potrà vedere ‘Scherzi alla Rossini’ della Compagnia Nuovo Melograno, spettacolo diretto e interpretato Da Catia Urbineli, Cristian Strambolini e Daniele Vocino. Il 30 novembre andrà in scena ‘Pensavo fosse amore invece era un uber’ di e con Cecilia Menghini, mentre il 14 dicembre Proscenio Teatro allestirà ‘Molto rumore per nulla’ di William Shakespeare. Il nuovo anno si aprirà con ‘Mis Smarco’, di e con Valentina Illuminati (sabato 11 gennaio), seguito da ‘Majakovskij’, con Francesca Lattanzio, per la drammaturgia e la regia di Andrea Anconetani (il 25). La rassegna si chiuderà l’8 febbraio con ‘Cercasi Silvia. Disperatamente, di e con Cesare Catà.

La rassegna ‘Teatro contemporaneo’ debutterà il 16 novembre con ‘Dorian Gray’, adattamento del celebre romanzo di Oscar Wilde firmato da Luca Guerini, e portato sul palco dalla compagnia Realtà Teatrale Skenexodia. Il 18 gennaio la Compagnia Artax’ presenterà ‘Alieni Nati’, scritto e diretto da Alessandro Giova. Poi toccherà ai Viandanti Sul Mare con ‘Imbuto Cosmico’ di Michele Carnevale (22 febbraio), e alla Compagnia Mar Giomitch con ‘Polmoni’ (15 marzo). Si chiude il 29 marzo con ‘Anche Meno’ dei Carta Bianca. Sempre molto apprezzata è la rassegna ‘Tout Le Cirque’, il cui avvio è previsto per il 28 dicembre, quando sul palco salirà Matteo Pallotto con ‘Ipaint’. Gli altri spettacoli in programma sono ‘Legami’ dell’Abile Teatro, con Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi (4 gennaio), ‘ Disillusion’ dei Disguido (1 Marzo) e ‘Lucchettino Classic’ dei Lucchettino (5 aprile). ‘A fronte di una stagione teatrale diversificata e con proposte di qualità - sottolinea Massimo Duranti del Gruppo Teatrale Recremisi - la novità importante è quella degli abbonamenti per ogni singola rassegna, una scelta per offrire la più ampia libertà di scelta ai prezzi più bassi di sempre’.