Tenta di togliersi la vita. Salvato dai carabinieri

A 63 anni tenta il suicidio ma viene salvato per ben due volte da carabinieri e 118: 60enne di Fabriano, nel primo pomeriggio di giovedì ha telefonato alla moglie, mentre questa era in ufficio: "Mi ammazzo" le ha detto. All’origine del gesto ci sarebbe stata la separazione voluta dalla donna che ha subito contattato il 118 che a sua volta ha allertato i carabinieri. Nell’abitazione della zona di via Dante si è precipitata una pattuglia dei carabinieri. Al loro arrivo, vi erano i sanitari del 118 e il figlio, mentre la moglie è arrivata poco dopo. L’uomo aveva preso un coltello puntandoselo allo stomaco. I militari hanno iniziato a parlare con lui per farlo desistere. Ma il 63enne ha iniziato a comprimere la lama sempre più forte all’altezza del basso ventre. A questo punto, un carabiniere, indossati i guanti antitaglio si è lanciato verso il 63enne, afferrandogli la mano e facendogli cadere il coltello. E’ stato trasportato in ospedale e dimesso poco dopo. Alle 23 il nuovo allarme: il 63enne aveva ingerito una grande quantità di farmaci ed aveva perso i sensi. Carabinieri e 118 lo hanno soccorso di nuovo e portato in ospedale. Le sue condizioni sarebbero stabili.