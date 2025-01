Terrorizza impiegata: denunciato 24enne

Ha danneggiato con calci e pugni la porta d’ingresso di una cooperativa, terrorizzando un’impiegata 45enne che si è barricata nel suo ufficio per paura di ripercussioni: denunciato un 24enne di origini pakistane. I fatti risalgono al 18 dicembre.

È stata la donna, intorno alle 9.35, a telefonare al 112. Alla Polizia giunta sul posto, lei ha riferito che l’uomo si è scagliato sulla porta ed ha scaraventato a terra tutto ciò che trovava. Ha spiegato di averlo riconosciuto, perché anche in passato il soggetto si sarebbe reso protagonista di episodi similari.

E in effetti i poliziotti hanno scoperto che il portone d’accesso della palazzina era stato forzato e danneggiata la porta della cooperativa che si trova al primo piano.

Lo straniero, in passato, aveva fatto parte di un progetto d’integrazione e spesso si recava in quegli uffici rivendicando la consegna dei documenti di soggiorno.

Da ulteriori accertamenti, è risultato gravato di precedenti per danneggiamento.

Gli agenti hanno iniziato a cercarlo e il 24enne è stato trovato mercoledì: portato in Commissariato, è stato indagato per il reato di danneggiamento nonché proposto per la misura dell’avviso orale al vaglio del questore di Ancona Cesare Capocasa.