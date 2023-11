"Tesorj di Jesi", l’arte orafa in mostra

Tre giorni di iniziative dedicate all’arte orafa jesina ma anche menù e aperitivi a tema nei locali jesini. E’ questo e molto altro l’iniziativa "Tesorj di Jesi" al via il primo dicembre, presentata ieri in Comune dall’assessora Emanuela Marguccio e dai numerosi soggetti coinvolti. Il primo dicembre, patrono di Sant’Eligio protettore degli orafi, si comincia alle 17 con le performance delle scuole di danza, a cui seguirà un convegno e la proiezione del cortometraggio di Geniale Olivieri ‘Nella terra di Lucagnolo’. Maria Marchegiani presidente dell’associazione Gli ori di Jesi dialogherà con gli artigiani di questo prezioso metallo, ripercorrendo la grande tradizione jesina. L’indomani corso Matteotti ospiterà delle performance artistiche dedicate all’arte orafa grazie agli studenti del liceo Mannucci e poi a palazzo Pianetti alle 17,30 l’inaugurazione della mostra Exempla, rassegna di arte orafa. Domenica alle 11 sarà inaugurata anche l’installazione in bronzo dello scultore jesino Massimo Ippoliti in via Pergolesi, punto più alto del centro storico. Poi alle 17,30 a palazzo Bisaccioni Franca Tacconi parlerà dell’oreficeria federiciana e tante altre iniziative faranno brillare la città.

sa. fe.